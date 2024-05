Berlin (dpa/bb) – Beim Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Pankow sind zwei Kinder verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß der Wagen eines 51-Jährigen am Sonntagvormittag mit dem vom rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen einer 57-Jährigen zusammen. In der Folge des Zusammenpralls wurde das Fahrzeug des Mannes gegen einen geparkten Wagen geschleudert. Dabei wurde eine Zwölfjährige, die bei dem Mann mit im Auto saß, verletzt und später ins Krankenhaus gebracht. Ein neunjähriges Mädchen, das im Wagen der 51-Jährigen saß, stand unter dem Eindruck des Geschehenen und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.