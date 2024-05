Berlin (dpa/bb) – Zwei Jugendliche auf einem E-Scooter sind mit einem Auto zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wollte die 14 Jahre alte Fahrerin des Scooters am Mittwochnachmittag kurz hinter einer Kreuzung in Berlin-Steglitz auf dem Fußgängerüberweg nach links in eine Straße abbiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei übersah das Mädchen laut Polizei vermutlich den nachfolgenden Verkehr und wurde vom Wagen eines 80-Jährigen erfasst, der in der gleichen Richtung unterwegs war.

Die 14-Jährige sowie ihre 16 Jahre alte Freundin, die mitfuhr, stürzten daraufhin. Beide Mädchen wurden ins Krankenhaus gebracht. Während die Jüngere mit einer Kopfverletzung stationär aufgenommen wurde, wurde die 16-Jährige ambulant versorgt. Zu zweit auf einem E-Scooter zu fahren, ist verboten. Bei Verstoß droht ein Bußgeld in Höhe von zehn Euro.