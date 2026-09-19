Berlin (dpa/bb) – Bei einem Feuer in Marzahn-Hellersdorf sind acht Wohnmobile beinahe vollständig ausgebrannt. Vier weitere Fahrzeuge wurden zudem durch die Hitzeeinwirkung beschädigt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Demnach gerieten die Autos am Freitagabend auf einem Betriebsgelände am Nordring im Ortsteil Marzahn in Brand. Es wurde niemand verletzt. Den Angaben zufolge konnte der Brand nach etwa zwei Stunden gelöscht werden.





Bereits zwei Stunden zuvor war die Feuerwehr Berlin wegen eines anderen Fahrzeugbrands im Einsatz. Demnach hatte ein Auto auf der Autobahn 114 im Bereich des Ortsteils Blankenfelde Feuer gefangen. Das Fahrzeug habe zeitweise vollständig in Flammen gestanden, hieß es. Auch hier sei niemand verletzt worden.