Berlin (dpa/bb) – Zwei Autos haben am frühen Samstagmorgen in Berlin-Neukölln gebrannt – ein weiteres Fahrzeug ist bei dem Feuer beschädigt worden. Ein Passant bemerkte die brennenden Autos und verständigte die Feuerwehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die beiden Wagen brannten demnach fast vollständig aus. Die Polizei sperrte den Angaben zufolge einen Abschnitt der Wildenbruchstraße während der Löscharbeiten, wovon eine Buslinie betroffen war. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung laufen.