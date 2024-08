Schwielowsee (dpa/bb) – Zwei Boote sind am Petzinsee in der Gemeinde Schwielowsee (Landkreis Potsdam-Mittelmark) abgebrannt und gesunken. Die Hitze des Feuers beschädigte am Samstagmorgen drei weitere Boote und die Steganlage, wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte. Zuerst war laut Polizei ein Sportboot am Steg in Brand geraten, das Feuer griff dann auf ein weiteres Boot über.

Damit der See nicht verunreinigt wird, legten Feuerwehrleute eine Ölsperre aus, wie es hieß. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen Brandstiftung auf und ermitteln zur Brandursache.