Berlin (dpa/bb) – Zwei Autos sind in der Nacht in Berlin-Charlottenburg zusammengestoßen. Mehrere Menschen wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte. Demnach prallten die Fahrzeuge mit solch einer Wucht zusammen, dass sie gegen eine Ampel und eine Hausfassade geschleudert wurden. Die Verletzten saßen den Angaben zufolge in den beiden Autos und wurden ins Krankenhaus gebracht. Passanten wurden nicht verletzt. Weitere Details zu den Hintergründen des Unfalls gab es zunächst nicht.