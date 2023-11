Cottbus (dpa/bb) – Zwei Autos haben in der Nacht auf Freitag in Cottbus in Flammen gestanden – die Polizei geht von Brandstiftung aus. Neben den beiden Fahrzeugen die in der Anne-Frank-Straße vollständig ausbrannten, wurden zwei weitere Autos durch die Flammen beschädigt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.