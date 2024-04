Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Friedrichshain sind in der Nacht zu Dienstag zwei E-Autos angezündet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Feuer in der Straße Alt-Stralau wegen Brandstiftung, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Demnach bemerkte ein Wachmann der Polizei die Flammen auf einem Parkplatz und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand, die beiden Wagen brannten komplett aus. Ein daneben stehendes Auto wurde durch die Hitze beschädigt. Laut einer Sprecherin wird in alle Richtungen ermittelt – auch ein politisches Motiv sei nicht ausgeschlossen.