Neuruppin (dpa/bb) – Zwei Autos haben in der Nacht auf Donnerstag in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher mitteilte. Demnach rief ein Zeuge um kurz nach Mitternacht die Einsatzkräfte, nachdem er einen Knall gehört und ein brennendes Auto bemerkt hatte. Das Auto brannte vollständig aus, ein weiteres Auto wurde durch das Feuer beschädigt. Auf dem Weg zu dem Brand entdeckten Polizisten in der Nähe ein weiteres brennendes Auto. Daran entstand ein «wirtschaftlicher Totalschaden», ein davor stehendes Auto wurde ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 66 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.