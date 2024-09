Berlin (dpa) – Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Laver Cup in Berlin seinen ersten Sieg gefeiert und Team Europa einen Schritt näher an den Titel gebracht. Der von einer Erkältung geschwächte Weltranglisten-Zweite besiegte den US-Amerikaner Frances Tiafoe nach großem Kampf und über zweieinhalb Stunden Spielzeit mit 6:7 (5:7), 7:5 und 10:5 und verwandelte die mit 13.500 Fans gefüllte Uber Arena in einen Hexenkessel.

Gegen Tiafoe holte der Deutsche im zweiten Durchgang einen 2:4-Rückstand auf. Immer wieder bekam er dabei Tipps von Boris Becker, der von der Tribüne mächtig anfeuerte. Im abschließenden Duell zwischen dem spanischen Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz und US-Open-Finalist Taylor Fritz aus den USA entscheidet sich, wer die siebte Auflage des lukrativen Teamwettbewerbs gewinnt.

Zverev reist damit zumindest mit einem Erfolg aus der deutschen Hauptstadt ab. Der 27-Jährige hatte zuvor sein Doppel an der Seite von Teamkollege Alcaraz und das Einzel gegen Angstgegner Fritz verloren.

Wie schon so oft in diesem Jahr sorgte eine Erkältung dafür, dass Zverev sich nicht in Bestform präsentieren konnte. Der gebürtige Hamburger berichtete, dass er sich vor dem Turnier krank gefühlt und Fieber gehabt habe. Zverev kämpft in diesem Jahr immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen. Ob er wie geplant die Turniere in Asien spielt, ist unklar.

Becker, Nowitzki, Schweinsteiger

Der italienische Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hatte seine Teilnahme ebenso abgesagt wie der Serbe Novak Djokovic und der Spanier Rafael Nadal. Weltranglisten-Punkte können die Profis beim Laver Cup nicht sammeln. Kritiker sehen das von Tennis-Legende Roger Federer mitinitiierte, dreitägige Turnier daher als reines Showevent.

Trotz teils horrender Ticketpreise war die Uber Arena im Berliner Osten am Wochenende ausverkauft. Unter den Zuschauern auch Sport-Größen wie Becker, Ex-Basketballer Dirk Nowitzki oder der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. Im nächsten Jahr findet der Laver Cup in San Francisco statt.