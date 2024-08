Cottbus (dpa/bb) – Der FC Energie Cottbus setzt bei der Mission Klassenverbleib auch auf seine Fans. «Wir als Aufsteiger brauchen eine außergewöhnliche Unterstützung durch unser Publikum. Wir wollen die Euphorie aus der vergangenen Saison mitnehmen», sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz vor dem Saisonstart in der 3. Fußball-Liga gegen Arminia Bielefeld am Sonntag um 16.30 Uhr.

Der einstige Bundesligist kehrt nach fünf Jahren in der Viertklassigkeit in den Profifußball zurück. 2018/19 endete das letzte Gastspiel in der 3. Liga nach nur einem Jahr. Präsident Sebastian Lemke hat den Klassenerhalt als wichtigstes Saisonziel ausgegeben. «Wir wollen uns mittelfristig in der 3. Liga etablieren. Deshalb steht jetzt nach dem Aufstieg der Klassenerhalt über allem. Alles andere wäre angesichts unserer finanziellen Möglichkeiten vermessen», erklärte er.

Zwei Abgänge wiegen schwer

Gelingen soll der Verbleib in der dritthöchsten Spielklasse im Wesentlichen mit der Aufstiegsmannschaft der vergangenen Saison. In Tolcay Cigerci (VSG Altglienicke), Henry Rorig (VfL Osnabrück) und Romarjo Hajrulla von Rot-Weiß Erfurt gibt es erst drei Neuzugänge. Die bisherige Leihgabe Jan Shcherbakovski von Dynamo Dresden wurde fest verpflichtet. Die Abgänge von Vize-Kapitän Jonas Hildebrandt (Karriere-Ende) und Toptorjäger Tim Heike (FC Ingolstadt) wiegen allerdings schwer.

Und vor dem Auftakt gegen Bielefeld gibt es nun auch noch neue Sorgen um Timmy Thiele. Der gerade erst von einer Sprunggelenksverletzung genesene Mittelstürmer zog sich am Donnerstag bei einem Trainingsunfall eine Kopfverletzung zu. Thiele wurde nach dem Zusammenprall ins Krankenhaus gebracht. Laut Trainer Claus-Dieter Wollitz wurden bei den Untersuchungen keine gravierenden Verletzungen festgestellt. «Wir hoffen, dass Timmy gegen Bielefeld spielen kann», betonte der Coach.

Beim Saisonstart erwartet Energie rund 13.000 Zuschauer im Stadion. 3100 Dauerkarten wurden verkauft. Der Zuschauerschnitt in der vergangenen Saison lag bei 8.213 Besuchern pro Heimspiel.