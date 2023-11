Berlin (dpa) – Das Anne-Frank-Zentrum in Berlin wird mit zusätzlichen Mitteln aus dem Bundeshaushalt gefördert. Der Haushaltsausschuss genehmigte in seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag 625.000 Euro zusätzlich. Das sei eine Reaktion auf den besorgniserregenden Anstieg von Antisemitismus in Deutschland, sagte der Grünen-Politiker Bruno Hönel der Deutschen Presse-Agentur. «Die Erhöhung der Mittel für wichtige Institutionen wie dem Anne-Frank-Zentrum ist ein klares Signal unserer unerschütterlichen Verpflichtung, den Antisemitismus in all seinen Formen zu bekämpfen», betonte er.

Ebenfalls gefördert wird der Bau von bis zu vier barrierefreien Luftschutzbunkern für Überlebende des Holocausts in Israel. Dafür bewilligten die Haushälter 470.000 Euro.