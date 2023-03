Potsdam (dpa/bb) – Fünfeinhalb Jahre nach dem Baustart wird der wiederaufgebaute Turm der Garnisonkirche in der Potsdamer Innenstadt sichtbar. Angesichts frühlingshafter Temperaturen wurde am Donnerstag damit begonnen, die ersten Gerüstetagen abzubauen. Wenn die Temperaturen konstant über 7 Grad plus bleiben, soll das Gerüst in den kommenden Wochen bis auf die Höhe von 24 Meter abgebaut werden.

Bislang ist der gut 60 Meter hohe gemauerte Rohbau der Garnisonkirche bis zur Aussichtsplattform fertiggestellt. Die Eröffnung ist für kommendes Jahr geplant. Anschließend soll noch die knapp 30 Meter hohe hölzerne Turmspitze aufgesetzt werden.