Berlin (dpa) – Auf freier Strecke ist in Berlin in der Wuhlheide am Sonntagabend ein Regionalexpress wegen einer Fahrzeugstörung liegen geblieben. Der Zug musste evakuiert und später abgeschleppt werden. Wie viele Menschen betroffen waren, sagte ein Bahnsprecher nicht. Auch die Bundespolizei konnte dazu zunächst keine Angaben machen. «Der Zug wird am Wochenende gut genutzt gewesen sein», sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte hätten die Fahrgäste aus dem Zug geholt. Sie seien zu Fuß zur nächsten Nahverkehrshaltestelle gelaufen. Die nächste Tramhaltestelle sei etwa einen Kilometer entfernt.