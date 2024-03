Berlin (dpa/bb) – Nach dem 24-stündigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL läuft der Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg am Mittwoch wieder planmäßig. Busse und Bahnen des Fernverkehrs, des Regionalverkehrs und der S-Bahn seien den ganzen Tag nach dem gewohnten Fahrplan unterwegs, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Größere Beeinträchtigungen habe es am Morgen nicht gegeben. Reisende müssten allerdings mit einem höheren Reiseaufkommen rechnen, da viele Menschen ihre ausgefallene Bahnfahrt nachholten.

In Berlin fielen wegen des Streiks am Dienstag vor allem innerhalb des Berliner Stadtrings ein Großteil der Fahrten aus. Lediglich einzelne S-Bahnlinien verkehrten, um Pendlerinnen und Pendlern in den Außenbezirken die Fahrt in die Innenstadt zu ermöglichen. Im S-Bahn- und Regionalverkehr waren einzelne Züge im Einsatz. Auf manchen gab es Schienenersatzverkehr.