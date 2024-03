Berlin (dpa/bb) – Nach einem Unfall auf der Avus mit drei Verletzten prüft die Berliner Polizei, ob der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Der 21-Jährige war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag auf der A115 zu schnell unterwegs und stieß infolgedessen in Höhe der Ausfahrt Spanische Allee mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammen. Dieses landete in der Leitplanke. Nach Zeugenangaben soll der 21-Jährige zunächst noch ein paar Meter weiter gefahren sein, hieß es. Dann habe er angehalten, sei ausgestiegen und habe etwas in der Böschung versteckt. Polizisten hätten dann später dort eine Tüte mit Tabletten entdeckt.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei beide Fahrer sowie der 22 Jahre alte Beifahrer des 21-Jährigen verletzt. Die beiden jüngeren Männer seien ins Krankenhaus gekommen. Bei dem Älteren war dies nach den Angaben nicht nötig. Weil der Verdacht besteht, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm in der Klinik Blut angenommen.