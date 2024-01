Berlin (dpa) – Das Berliner Olympiastadion wird zu Ehren des unerwartet gestorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein in den Vereinsfarben des Fußball-Zweitligisten leuchten. Die Heimspielstätte der Hertha werde am Dienstagabend von 17.00 bis 22.00 Uhr in blau-weiß gehüllt, hieß es bei X, vormals Twitter. Vor der Geschäftsstelle der Berliner hingen die Fahnen des Clubs auf halbmast. Am Dienstag war der Tod des erst 43 Jahre alten Bernsteins bekannt geworden. Die Nachricht hatte bundesweit für große Anteilnahme gesorgt.