Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Bei Frankfurt (Oder) hat der Zoll auf der A12 über eine Million unversteuerte Zigaretten aus dem Verkehr gezogen. Sie waren in einem Kleintransporter in Verpackungskartons für Geschirrspüler versteckt, heißt es in einer Mitteilung des Zolls. Mit einer mobilen Röntgenanlage fanden die Beamten vor Ort aber die insgesamt 1,2 Millionen Zigaretten sowie 40.000 unterschiedliche Tabaksticks für Tabakerhitzer.

Der Fahrer hatte zuvor angegeben, auf dem Weg in die Niederlande zu sein und Haushaltsgeräte geladen zu haben. Die Ware befand sich in insgesamt 41 Kartons. Es entstand laut dem Zoll ein Steuerschaden in Höhe von fast 200.000 Euro. Die Ermittlungen durch das zuständige Zollfahndungsamt dauern weiter an.



