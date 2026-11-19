Potsdam (dpa/bb) – Der Zoll hat am Flughafen BER 40 Kilogramm Cannabis sichergestellt. Diese seien auf zwei Gepäckstücke aufgeteilt gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Hauptzollamts Potsdam. Gegen den Mann, der das Cannabis eingeführt hat, läuft nun ein Strafverfahren. Er war mit einer Maschine aus Zürich gekommen, wie eine Sprecherin des Zolls sagte.

Aufgefallen war dem Zoll das Cannabis nach eigenen Angaben Anfang des Monats bei der Röntgenkontrolle. In dem Gepäck befanden sich demnach vakuumierte Beutel mit einer grün-bräunlichen Substanz. Es wurde demnach ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf Cannabis ausfiel.





Schon im Oktober 16 Kilo entdeckt

Schon im Oktober hatte eine Hündin des Zolls im Gepäck eines Mannes, der über Madrid geflogen war, 16 Kilogramm Cannabis erschnüffelt, so der Zoll in der Mitteilung weiter. Auch diese wurden in vakuumierten Plastikbeuteln transportiert. Der Mann gab an, das Gepäck würde einem Freund gehören. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.