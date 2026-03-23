Schönefeld (dpa/bb) – Ein ziviles Fahrzeug der Polizei ist während eines Einsatzes gegen eine Mauer gefahren. Die zwei Beamten in dem Auto seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe einen Schock erlitten, der Beifahrer über Schmerzen an Schulter und Rücken geklagt.

Die Polizisten hatten in der Nacht in Berlin einen Motorradfahrer verfolgt, der zuvor einen Verkehrsverstoß begangen haben soll. Er flüchtete Richtung Brandenburg. Im Schönefelder Ortsteil Kleinziehten kam der Polizeiwagen in einer Kurve nach links von der Straße ab und krachte gegen die Mauer.





Die beiden Polizisten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war nicht mehr fahrtüchtig, wie die Polizei mitteilte. Der Zweiradfahrer entkam.