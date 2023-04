Berlin (dpa/bb) – Der Fahrer eines Zigarettentransporters ist in Berlin-Neukölln überfallen und anschließend im leeren Laderaum des Lieferwagens gefesselt und eingesperrt worden. Der 48 Jahre alte Mann wurde dabei von den unbekannten Tätern mit einer Schusswaffe bedroht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach Aussagen des 48-Jährigen war dieser am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr mit seinem Lieferwagen in der Harzer Straße unterwegs, als er von einem anderen Auto ausgebremst wurde. Anschließend stieg aus diesem Fahrzeug ein Mann aus, kam auf ihn zu und bedrohte ihn mit der Waffe. Der vermummte Täter forderte den 48-Jährigen nach Angaben der Polizei auf, in eine Parklücke zu fahren. Anschließend leerten weitere Täter den Laderaum des Lieferwagens.

Im leeren Laderaum wurde der 48-Jährige dann gefesselt und die Türen geschlossen. Erst gegen 9.00 Uhr bemerkten Passanten die Hilferufe des Mannes, befreiten ihn und riefen die Polizei. Der 48-Jährige kam nach dem Überfall zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.