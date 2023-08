Cottbus (dpa/bb) – Ein Mann hat laut Anwohnern in Cottbus von seiner Wohnung aus auf Straßenlaternen geschossen. Die Polizei durchsuchte nach dem Hinweis vom am späten Donnerstagabend die Wohnung des Mannes und fand eine Schreckschuss- und eine Luftdruckwaffe, wie die Brandenburger Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.