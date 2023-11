Berlin (dpa) – Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken kommt am Freitag (9.00 Uhr) zu seiner Herbst-Vollversammlung in Berlin zusammen. Ein Schwerpunkt der Beratungen wird der laufende Reformprozess in der Kirche sein, bei dem es unter anderem um mehr Mitbestimmung geht. Bei dem zweitägigen Treffen wollen die Mitglieder der Dachorganisation katholischer Laien über innerkirchliche und auch gesellschaftliche Themen beraten und Beschlüsse fassen.

Im März hatten die deutschen Katholiken ihren dreieinhalbjährigen, von Rom mit Argwohn betrachteten Reformprozess mit dem Namen «Synodaler Weg» vorerst abgeschlossen. Eines der wichtigsten Ergebnisse war, dass die Synodalität – das gemeinsame Beraten und Entscheiden – weitergehen soll.

Ein sogenannter Synodaler Ausschuss soll in den nächsten drei Jahren klären, wie das aussehen könnte. Danach soll ein Synodaler Rat entstehen, in dem Laien permanent gleichberechtigt mitentscheiden können.

Außerdem dürfte es bei der Vollversammlung einmal mehr um den Stand der Aufarbeitung einer Vielzahl von Fällen sexuellen Missbrauchs durch katholische Amtsträger gehen. Diskutieren wollen die Teilnehmer auch über Antisemitismus, Familienpolitik und Bildungsgerechtigkeit.

Laut Statistik der Bischofskonferenz lebten 2022 in Deutschland rund 20,9 Millionen Katholiken – das entsprach 24,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Tendenz bei den Mitgliedern ist seit langem rückläufig.