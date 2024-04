Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Köpenick ist die Zentrale der rechtsextremen Partei Die Heimat (früher NPD) beschmiert worden. Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Berliner Polizei hat am Donnerstagabend mehrere an die Fassade geschmierte Parolen bemerkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Das Gebäude befindet sich in der Seelenbinderstraße. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) hatte sich im Juni vergangenen Jahres in Die Heimat umbenannt.