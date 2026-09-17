Berlin (dpa/bb) – Der Plan, die Berliner Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) im Galeria-Haus am Alexanderplatz unterzubringen, ist einen Schritt vorangekommen. Das Land Berlin und der Immobilieneigentümer Commerz Real hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte die Senatskulturverwaltung mit. Weitere Verhandlungen stehen allerdings noch aus.

«Noch im Oktober 2026 beabsichtigen beide Parteien, Verhandlungen zu den wesentlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu führen», hieß es in der Mitteilung. Die bisherigen Planungen sehen demnach für die ZLB rund 42.680 Quadratmeter Raumfläche vor, davon rund 28.133 Quadratmeter Publikumsfläche. Ein Teil des Gebäudes soll weiterhin als Warenhaus genutzt werden (rund 14.220 Quadratmeter).





«Die ZLB am Alexanderplatz bietet die Chance, Berlinerinnen und Berliner an einem zentralen, hervorragend erreichbaren Ort zusammenzuführen und zugleich dringend notwendige Impulse für den Alex in Berlins Mitte zu setzen», erklärte Finanz- und Kultursenator Stefan Evers (CDU).

Ein zentraler Standort für die Bibliothek gesucht

Für die dringend sanierungsbedürftige Zentral- und Landesbibliothek, die bisher an zwei Standorten am Blücherplatz und in der Breiten Straße untergebracht ist, wird seit Jahren ein neuer Standort gesucht.

Zwischenzeitlich wurde auch über einen Einzug in das ehemalige Lafayette-Gebäude an der Friedrichstraße diskutiert. Ex-Kultursenator Joe Chialo (CDU) hatte sich dafür stark gemacht, die Idee scheiterte allerdings.

Auch über einen Umzug in das Galeria-Warenhaus am Alexanderplatz wird seit längerem diskutiert. Die Commerz Real hatte sich dafür ausgesprochen, auch die ZLB sieht einen möglichen Einzug als große Chance. Geklärt werden muss nun aber etwa die Finanzierung des Projekts. Final verhandelt werden müsste der Deal dann voraussichtlich von der nächsten Landesregierung. Am Sonntag wird ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.

«Die Absichtserklärung bringt Hoffnung», teilte ZLB-Direktor Jonas Fansa mit. Eine öffentliche Bibliothek belebe den Alexanderplatz. Rund 2.000 Arbeitsplätze, Aufenthaltsflächen für Familien, Kreativräume oder etwa Lernorte für Jugendliche könnten dort entstehen. «Ein schöneres Projekt kann man einer neuen Regierung kaum vor die Füße legen», erklärte Fansa.