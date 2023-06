Brandenburg/Havel (dpa/bb) – Zeitgenössische Kunst aus neun Berliner Galerien soll ab Anfang Juli in Kirchmöser – einem Ortsteil von Brandenburg an der Havel – ausgestellt werden. Die Installationen, Skulpturen, Videos und Malereien seien «Am Seegarten» – einer alten Pulverfabrik direkt am Plauer See – zu sehen, hieß es am Donnerstag von den Veranstaltern. Die zu Beginn des 20. Jahrhundert errichtete Fabrik war später als Klinik genutzt worden.

Es gehe um die Revitalisierung des gesamten Ortes, sagte Jörg Heitmann, einer der Projektinitiatoren. An der Ausstellungsstätte seien um 1915 rund 400 Fabrikgebäude entstanden, also eine urbane Infrastruktur. Mit der Veranstaltung wolle man zeigen, dass dieser Ort Flächen für Kulturschaffende biete und man weitere der brachliegenden Gebäude wiederbeleben könne.

Bis zum 17. September soll die Ausstellung in Kirchmöser geöffnet sein. Berlins führende Galerien sind laut Heitmann bei der Ausstellung vertreten.