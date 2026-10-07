Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Stadtreinigung hat mit ihrem jährlichen Laubeinsatz begonnen. In den kommenden Wochen und Monaten würden die Beschäftigten voraussichtlich wieder rund 36.000 Tonnen abgefallene Blätter aufkehren, teilte das Unternehmen mit. Das entspreche einem Gewicht von rund 6.000 Afrikanischen Elefanten. 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 550 Fahrzeugen seien beim Laubsammeln im Einsatz.

Verantwortlich sind sie allerdings nur für das öffentliche Straßenland. Das umfasst den Angaben zufolge Geh- und Radwege sowie Straßen, die auch sonst von der BSR gereinigt würden. «Auf Straßen, deren normale Reinigung den Anwohnenden obliegt, müssen diese selbst das Laub entfernen», hieß es. In Parks und Grünanlagen seien in der Regel die Bezirksämter zuständig.





Wer Blätter auf seinem Privatgrundstück entfernt, kann dafür spezielle BSR-Laubsäcke nutzen. Aber Achtung: «Wer Gartenlaub einfach auf der Straße ablagert, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert eine Geldbuße.»

Die von der BSR eingesammelten Blätter würden in Großkompostieranlagen gebracht. Dort entstehe daraus neuer Kompost.