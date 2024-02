Cottbus (dpa/bb) – Zehntausende Besucher werden an diesem Sonntag beim großen Cottbuser Karnevalsumzug erwartet. Er gilt als der größte Umzug in Ostdeutschland. Etwa 3500 Aktive gestalten den traditionellen «Zug der fröhlichen Leute», darunter 55 Vereine aus Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Rund 100 Umzugswagen werden durch die Innenstadt rollen, sechs Spielmannszüge und Kapellen sorgen für Musik. 150 Rettungs- und Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Die Stadt weist darauf hin, dass es durch den Umzug ab dem Vormittag zu Veränderungen im öffentlichen Personennahverkehr kommt. Sowohl Straßenbahn- als auch Stadt- und Regionalbusse sind betroffen.

Der Karnevalszug startet um 13.11 Uhr in der Franz-Mehring-Straße und führt über den Brandenburger Platz und die Karl-Liebknecht-Straße zum Viehmarkt. Das rbb Fernsehen überträgt den Umzug live. Steffen Junge, Präsident vom Karneval Verband Lausitz (KVL), rechnet mit bis zu 70.000 Besuchern. Neu ist seinen Angaben zufolge in diesem Jahr das Festzelt, das mit 2500 im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Menschen dauerhaft aufnehmen kann.