Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Ein zehnjähriger Junge ist in Frankfurt (Oder) beim Überqueren einer Fußgängerampel von einem Auto angefahren worden. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Kind am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.