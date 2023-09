Berlin (dpa/bb) – Ein zehnjähriger Junge ist in Berlin-Schöneberg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 48-jährige Autofahrerin fuhr am Freitagmittag auf dem Domnauer Weg, als der Junge plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen sein soll, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Der Junge wurde am Bein verletzt und kam in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei ermittelt.