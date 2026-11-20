Berlin (dpa) – Der Berliner Sänger und Rapper Zartmann widmet sich in seiner neuen Single «Bad Düren» politischen Differenzen in der Familie. Im Text geht es um einen Besuch bei seiner Tante: «Der Tisch ist gedeckt und das Essen ’ne 10 und ich will über Politik reden, aber bitte lass nicht über Politik reden». Er singt von Spaltung und «Mauern zwischen mir und euch», aber auch davon, wie er als Baby in den Armen der Tante gelegen habe. Der heute erschienene Song stelle die Frage, was einen noch verbinde, wenn es nicht mehr die gemeinsamen Überzeugungen seien, teilte Zartmanns Label Sony Music mit.

In dem Lied nimmt der Sänger Bezug auf seinen Auftritt bei der Bambi-Verleihung 2025. Damals hatte er die AfD und ihre Wähler auf der Bühne kritisiert: Er habe zwar Verständnis für politischen Frust – aber nicht dafür, sich Rechtspopulisten zuzuwenden. Kurz darauf sei er nach Brasilien gereist, so Zartmann: «Ich habe dort mehrere Tage sehr unter dieser Welle rechter Kommentare und hasserfüllter Nachrichten gelitten.» Er habe sich ausdrücken wollen – «auch, weil diese Konflikte in meiner eigenen Familie existieren». So sei der knapp zwei Minuten lange Track entstanden.





Eine Zeit lang habe er sich von Menschen mit anderen Überzeugungen abgewendet und «klare Kante» gezeigt. «Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das gerade bei Menschen, die man liebt, keine Möglichkeit ist, um gemeinsam voranzukommen», sagte der Musiker.

Zartmanns Musik verbindet Rap und Pop. Inzwischen verzeichnet er nach Angaben von Sony mehr als 600 Millionen Streams. Mit der Nummer-eins-EP «Schönhauser» und mehreren Preisen, darunter zwei Auszeichnungen bei der 1LIVE Krone 2025, etablierte sich Zartmann in der deutschen Poplandschaft. Über seinen vollen Namen und sein Alter hält sich der Sänger bedeckt. Seine Fans nennen ihn liebevoll Zarti.