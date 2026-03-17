Flensburg/Potsdam (dpa/bb) – Brandenburg gehört zu den Bundesländern mit dem größten Zuwachs an Verkehrssündern. Wie aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) hervorgeht, wuchs ihre Anzahl zum Januar dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent auf rund 264.000 Menschen. Größer war das Plus mit 2,2 Prozent nur in Mecklenburg-Vorpommern. Auch in Rheinland-Pfalz wuchs die Zahl um 1,7 Prozent.

Der überwiegende Teil der in Flensburg registrierten Verkehrssünder aus Brandenburg ist männlich. So waren in dem Bundesland Männer mit rund 193.000 Einträgen weit stärker vertreten als Frauen mit rund 69.000.





Dabei wuchs die Zahl der Frauen in Brandenburg zuletzt hingegen stärker. Hier lag das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 3,6 Prozent. Bei den Männern betrug der Zuwachs im gleichen Zeitraum 1,7 Prozent.

Bundesweit mehr als 10 Millionen Verkehrssünder

Bundesweit lag die Zahl der Verkehrssünder bei knapp 10,17 Millionen Menschen – rund 0,5 Prozent mehr als im vergangenen Januar. Die meisten Verkehrssünder kamen aus den bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. NRW lag mit knapp 2,12 Millionen an der Spitze. Das Saarland konnte sich mit 2,5 Prozent weniger Verkehrssündern am deutlichsten verbessern.