Flensburg/Berlin (dpa/bb) – Die Zahl der beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg registrierten Verkehrssünder ist in Berlin leicht zurückgegangen. Nach aktuellen KBA-Daten wurden zu Beginn dieses Jahres rund 341.000 Fahrerinnen und Fahrer aus der Hauptstadt in dem entsprechenden Register geführt – und damit 1,0 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Der größere Teil der Verkehrssünder ist männlich. So waren in der Hauptstadt Männer mit rund 255.000 Einträgen weit stärker vertreten als Frauen mit rund 84.000.





Bundesweit mehr als 10 Millionen Verkehrssünder

Bundesweit lag die Zahl der Verkehrssünder bei knapp 10,17 Millionen Menschen – rund 0,5 Prozent mehr als im vergangenen Januar. Die meisten Verkehrssünder kamen aus den bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. NRW lag mit knapp 2,12 Millionen an der Spitze.

Das stärkste prozentuale Plus an Punktesündern gab es mit 2,2 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. Das Saarland hingegen konnte sich mit minus 2,5 Prozent am deutlichsten verbessern.