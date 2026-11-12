Berlin (dpa/bb) – Die Zahl überschuldeter Menschen in Berlin ist leicht gestiegen. Wie aus dem «Schuldneratlas» der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht, sind in der Hauptstadt rund 390.000 Menschen ab 18 Jahren überschuldet – ein Zuwachs um rund 8.000 Fälle im Vergleich zum Vorjahr.

Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen an allen Erwachsenen, stieg den Angaben zufolge im Jahresvergleich von 12,32 auf 12,57 Prozent. Bundesweit steht Berlin damit nach Bremen (15,89 Prozent), Nordrhein-Westfalen (13,19) und Sachsen-Anhalt (13,08) auf dem vierten Platz. Für ganz Deutschland liegt die Quote bei 10,58 Prozent. Als überschuldet gilt, wer seine finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht erfüllen kann.





Stichtag für die Auswertung war der 1. Oktober. Wegen einer neuen Berechnungsmethode sind die aktuellen Fallzahlen nicht direkt mit früheren Daten vergleichbar. Die Werte für 2025 wurden rückwirkend berechnet.

Wenig weiche Überschuldungsmerkmale in ostdeutschen Ländern

Für die Analyse unterscheidet Creditreform zwischen weichen, mittleren und harten Überschuldungsmerkmalen. Als weich gelten vorgerichtliche

Merkmale wie Gläubigermahnungen und Inkassoverfahren. Als mittel gelten gerichtliche Merkmale wie Vollstreckungsmaßnahmen und Forderungspfändungen. Hart sind Einträge in

Schuldnerverzeichnisse sowie Insolvenzmerkmale.

Treiber sei in allen Bundesländern der Anstieg der weichen Überschuldung gewesen, heißt es. «Auffällig ist, dass die ostdeutschen

Bundesländer einschließlich Berlin generell einen unterdurchschnittlichen

Anteil weicher Überschuldungsmerkmale aufweisen.» Dies deute darauf hin, dass diese frühen Anzeichen hier seltener auftreten. Mögliche Erklärungsansätze seien Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur

wie ein höherer Anteil älterer Menschen und ein niedrigeres

Niveau der Lebenshaltungskosten.

Für den «Schuldneratlas» wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus.