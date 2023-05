Berlin (dpa) – Die Zahl der Stiftungen in Berlin und Brandenburg ist im vergangenen Jahr gestiegen. In Berlin waren 1057 Stiftungen und damit 23 mehr als noch im Jahr zuvor ansässig, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Mittwoch mitteilte. Damit liegt das Bundesland im Ländervergleich auf dem achten Platz. Brandenburg belegt mit einer Anzahl von 279 (plus sieben) Platz 14.

Nordrhein-Westfalen ist mit seinen 4885 Stiftungen laut Verband auf Platz eins der Bundesländer, dicht gefolgt von Bayern (4418) und Baden-Württemberg (3665). Die Gesamtzahl deutscher Stiftungen ist demnach erstmals auf mehr als 25.000 gestiegen. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland 693 Stiftungen neu gegründet worden. Derzeit kämen auf 100.000 Bürgerinnen und Bürger durchschnittlich etwa 30,3 Stiftungen.

Zum Jahresende 2022 gab es laut dem Verband insgesamt 25 254 Stiftungen in Deutschland. Davon sitzen 22 364 in den westlichen Bundesländern. Im Osten sitzen dagegen nur 1833 Stiftungen. Berlin wurde dabei nicht mit einbezogen. Der Abstand zwischen Ost und West liege zum einem an unterschiedlichen Bevölkerungszahlen und der damit verbundenen Wirtschaftskraft – er habe jedoch auch historische Gründe.

Derzeit würden etwa 80 Prozent der Stiftungen noch zu Lebzeiten der Stifterin oder des Stifters errichtet. Lediglich 20 Prozent der Stiftungen entstünden per Testament. Dabei wurden die meisten neuen Stiftungen 2022 in Hessen gegründet – und zwar 164.