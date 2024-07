Berlin (dpa/bb) – Die Zahl der Ladepunkte für Elektroautos in Berlin liegt inzwischen bei rund 28.000. Davon sind 4.200 öffentlich zugänglich, wie die Wirtschaftsförderung Berlin Partner mit Verweis auf Zahlen von Stromnetz Berlin mitteilt. Die weiteren Ladestationen werden privat genutzt, also etwa von E-Autofahrern zu Hause oder am Arbeitsplatz. Zum Vergleich: Mit Stand 1. Juli 2023 gab es in Berlin laut Stromnetz Berlin circa 21.000 Ladesäulen.

Mitte April hatten die Verkehrs- und die Wirtschaftsverwaltung mitgeteilt, dass die Zahl der Ladesäulen deutlich steigen müsse. Der Bedarf an Ladekapazität nimmt demnach bis 2030 um fast das Siebenfache zu.

Im ersten Quartal waren in Berlin fast 72.000 elektrisch angetriebene Fahrzeuge zugelassen. Darunter waren laut Berlin Partner rund 2.350 schwere Nutzfahrzeuge und mehr als 200 Busse. Für 2030 erwartet die Verwaltung 400.000 E-Pkw mit einem täglichen Ladebedarf von 2.000 Megawattstunden in Berlin.