Michendorf (dpa/bb) – In Brandenburg ist die Zahl der Jäger im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. In diesem Jahr habe der Landesjagdverband mit knapp 700 Neuaufnahmen einen Rekord erzielt, sagte ein Sprecher des Verbandes am Samstag. Aktuell liege die Mitgliederzahl bei über 10.000. «Bereits im vergangenen Jahr hat der Verband einen Rekord bei den Neuaufnahmen verzeichnen können – 525 Neumitglieder», sagte der Sprecher. Der Landesjagdverband Brandenburg versteht sich als Naturschutzverband, er ist die Vereinigung der Jägerinnen und Jäger im Land.