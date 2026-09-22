Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Etwas mehr Leute als im Vorjahr haben 2025 in Brandenburg geheiratet. Die Zahl der Eheschließungen stieg um 0,3 Prozent auf 10.952, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Gleichzeitig ließen sich 3.917 Paare scheiden.

Die meisten Hochzeiten gab es zwischen Mann und Frau (97,1 Prozent), bei 2,9 Prozent waren die Partnerinnen und Partner gleichgeschlechtlich oder divers. In 92,7 Prozent der Fälle waren beide Beteiligten deutsch, in 7,3 Prozent der Hochzeiten hatte einer der Beteiligten oder beide einen ausländischen Pass.





Frauen ergreifen öfter die Initiative zur Scheidung

Mehr Frauen als Männer ergriffen in Brandenburg die Initiative zur Scheidung: 54 Prozent. In mehr als der Hälfte der geschiedenen Ehen gab es keine Kinder, insgesamt waren 2025 in Brandenburg 2.940 Kinder von Scheidungen betroffen.

Die meisten Eheschließungen bezogen auf die Einwohnerzahl gab es in Märkisch-Oderland (5,4 pro 1.000 Einwohner) und Potsdam-Mittelmark (5,3). Am ältesten waren die Menschen zum Zeitpunkt der Eheschließung in Frankfurt/Oder mit 44 Jahren. Am jüngsten waren diejenigen, die in Potsdam heirateten, im Schnitt waren sie 38,5 Jahre alt.

Die meisten Scheidungen betrafen Paare, die zwischen 2014 und 2019 geheiratet haben, die Ehen hielten also zwischen sechs und elf Jahren. Die meisten der 2025 Geschiedenen hatten 2018 geheiratet. In dem Jahr gab es aber auch viele Eheschließungen (15.440).