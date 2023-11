Wiesbaden (dpa/bb) – In Berlin sind im laufenden Schuljahr rund 38.200 Schülerinnen und Schüler eingeschult worden. Das sind 0,5 Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr, wie das Statistische Bundesamt unter Verweis auf vorläufige Angaben am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Bundesweit wurden rund 830.600 Kinder eingeschult und damit so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Im Vorjahresvergleich ist dies ein Anstieg von 2,1 Prozent. Der Behörde zufolge ist der Anstieg auf höhere Geburtenzahlen und die verstärkte Zuwanderung vor allem aus der Ukraine zurückzuführen.

Den deutlichsten Zuwachs verzeichnete Baden-Württemberg mit 6,9 Prozent. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern (minus 0,6 Prozent) und Thüringen (minus 0,7 Prozent) wurde ein Rückgang von Einschulungen registriert.