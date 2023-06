Potsdam (dpa/bb) – Der Landtag und die Landesregierung haben am Sonntag neu eingebürgerte Menschen in Brandenburg willkommen geheißen. Das teilte die Landtagsverwaltung Brandenburg am Sonntag mit. Demnach fand das zentrale Einbürgerungsfest, das seit 2007 gemeinsam mit der Landesregierung ausgerichtet wird, im Hans Otto Theater in Potsdam statt. Dabei erhielten die Eingebürgerten ein Buchgeschenk und sangen gemeinsam die deutsche Nationalhymne. An der Veranstaltung teilgenommen haben unter anderem die Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD), Innenminister Michael Stübgen (CDU) sowie Doris Lemmermeier, die Integrationsbeauftragte des Landes.

Insgesamt erhielten im vergangenen Jahr 1197 Frauen und Männer in Brandenburg die deutsche Staatsbürgerschaft. Den Angaben zufolge liegt die Zahl damit höher als im Jahr 2021, konkret wurden vor zwei Jahren insgesamt 925 Menschen eingebürgert.

Knapp 40 Prozent der Eingebürgerten im Jahr 2022 kamen den Angaben zufolge aus Europa, die meisten von ihnen aus EU-Partnerstaaten. Unter den Herkunftsländern waren Syrien, Polen und die Ukraine am stärksten vertreten. Darunter sind fast die Hälfte der neuen Bundesbürger jünger als 35 Jahre, drei Prozent der Menschen sind 60 Jahre oder älter.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) ermutigte die Eingebürgerten bei der Veranstaltung, ihre mit der Staatsbürgerschaft erhaltenen Rechte zu nutzen und aktiv am politischen Leben teilzunehmen. «Die deutsche Staatsbürgerschaft stiftet Identität und gewährt demokratische Teilhabe. Sie verlangt aber auch nach Mitwirkung und Engagement».