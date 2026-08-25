Berlin (dpa/bb) – Die Zahl der Beamten im Berliner Landesdienst ist zuletzt deutlich gestiegen – und damit auch ihr Anteil an allen Beschäftigten. Wie aus der Personalstatistik des Landes hervorgeht, befanden sich im Januar etwas mehr als 138.000 Beschäftigte im unmittelbaren Landesdienst Berlin, davon waren 49,9 Prozent verbeamtet. Die Statistik ist online einsehbar, zunächst berichtete der «Tagesspiegel». In der Hauptverwaltung ist der Anteil der Beamtinnen und Beamten dabei deutlich höher als in den Bezirksverwaltungen.

Die Beschäftigten des Landes werden zudem im Schnitt immer jünger: Der Statistik zufolge ist das Durchschnittsalter zum zwölften Mal in Serie gesunken, von 46,3 auf 46,1 Jahre. 9,5 Prozent aller Landesbeschäftigten waren unter 30. 58,1 Prozent aller Landesbeschäftigten waren Frauen. Die Teilzeitquote lag im Januar bei 27,5 Prozent nach 27,3 Prozent ein Jahr zuvor.



