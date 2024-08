Berlin (dpa/bb) – Das Musikfestival Young Euro Classic in Berlin will sein 25-jähriges Jubiläum mit einem Schwerpunkt auf globale Klänge feiern. Unter dem Titel «re:play – Freiheit der Töne» sind unter anderem Auftritte von Musikerinnen und Musikern aus Brasilien, China, Indien oder der Mongolei geplant. Das Sommerfestival im Konzerthaus Berlin will sich laut eigenen Angaben neben der europäischen Orchestertradition auch großen klassischen Musiktraditionen anderer Kulturregionen widmen.

Zu Gast bei der Ausgabe, die am Freitag startet und am 25. August endet, ist auch ein Orchester mit arabischen und jüdischen Musikern aus Israel, das ein «hörbares Zeichen für gelebte Völkerverständigung auch in Zeiten des Krieges» setze. Auf dem Programm stehen zudem etwa Jazz-, Pop- und Rockmusik sowie Ballett.

Die Ausgabe in diesem Jahr sei dem Andenken des ehemaligen künstlerischen Leiters Dieter Rexroth gewidmet, der im April im Alter von 83 Jahren gestorben war. Seit dem Jahr 2000 hätten 178 Orchester aus knapp 60 Nationen das Festival in der Hauptstadt besucht.