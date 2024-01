Neustadt-Dosse (dpa) – Springreiter Holger Wulschner hat den Großen Preis des Landes Brandenburg beim CSI Neustadt-Dosse gewonnen. Der 60-Jährige sicherte sich den mit 14.200 Euro dotierten Erfolg am Sonntag im Stechen der internationalen Springprüfung. Mit Quantico blieb der gebürtige Brandenburger in 32,10 Sekunden fehlerfrei. Finja Bormann (Königslutter) kam auf dem Hengst Can Hope auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Brandenburger Felix Ewaldt auf dem Hengst Comme il Faut.

«Wir wollen das Konzept, Zucht und Sport in eine Veranstaltung zu integrieren, gerne weiter ausbauen und werten in den kommenden Tagen die Erfahrungen der Premiere aus», sagte Turnierchef Herbert Ulonska nach der mehrtägigen Veranstaltung mit insgesamt etwa 10.000 Besuchern.