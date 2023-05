Berlin (dpa) – Ex-Fußballprofi Dariusz Wosz leidet mit Hertha BSC. «Das tut mir auch wahnsinnig leid. Ich bin Hertha-Fan, immer noch. Was dort alles passiert, macht mich einfach nur traurig», sagte Wosz in einem Interview der «Berliner Morgenpost» (Samstag). Vom Sommer 1998 an spielte der mittlerweile 53-Jährige für den Berliner Bundesligisten. Wosz kam damals vom VfL Bochum und wechselte im Sommer 2001 auch wieder zurück zum Ruhrgebiets-Club, gegen den sich der drohende Abstieg der Hertha an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) entscheiden kann.

Nur ein Sieg kann Hertha helfen, die Chance auf den Verbleib zu wahren, zumindest wenn die Konkurrenz entsprechend spielt. «Dieser Abstiegskampf ist brutal, auch für mich», sagte Wosz, der über sich selbst sagt, er sei immer noch Bochumer durch und durch. Und mit Hertha-Trainer Pal Dardai sowie Thomas Reis vom FC Schalke 04, der auf dem Relegationsrang liegt, ist er eng befreundet. Wie solle er seinen Kumpels Schlechtes wünschen? «Am liebsten wäre mir, wir würden alle erstklassig bleiben. Aber das geht wohl nicht», meinte Wosz.

Der tiefe Fall von Hertha war für den ehemaligen Profi, der mit dem Hauptstadtclub damals sogar in der Champions League spielte, absehbar. «Ich habe schon vor der Saison befürchtet, dass sie es schwer haben werden. Da herrschte aus der Ferne immer noch eine Stimmung, also müsste man sich ja eigentlich bald wieder nach oben orientieren.» Hertha dürfe nie da unten stehen. «Niemals! Und dann irgendwann den Schalter umzulegen, ist sehr schwer.»