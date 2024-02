Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wolken und zeitweise Auflockerungen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es über den Tag weitestgehend stark bewölkt bis bedeckt. Ab dem Nachmittag lockert es vor allem Richtung Prignitz auf. Regen wird nicht erwartet – bei Höchsttemperaturen zwischen sechs und neun Grad.

In der Nacht hält sich die dichte Wolkendecke am Himmel, dabei bleibt es trocken. Streckenweise tritt leichter Frost auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen vier und zwei Grad, in der Prignitz zwischen null und minus zwei Grad.

Der Mittwoch startet zunächst neblig, ab dem Nachmittag wird es laut DWD dann heiter. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad. Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, in der zweiten Nachthälfte bildet sich erneut Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus zwei und zwei Grad.