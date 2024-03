Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach einem Mix aus Sonne und Wolken am Sonntag beginnt die neue Woche mit einigen Wolken am Himmel. Dabei werden am Montagvormittag noch heitere Abschnitte erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen dichte Wolken auf, dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad in der Uckermark und 9 Grad im Elbe-Elster-Kreis, in Berlin um 8 Grad. Nachts bleibt es zunächst bewölkt, in der zweiten Hälfte ziehen einige Wolken ab. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 1 und minus 4 Grad.

Am Dienstag wird es laut DWD heiter bis wolkig, am späten Nachmittag und Abend verdichtet sich die Wolkendecke von der Prignitz bis zum Fläming. Es bleibt laut Vorhersage trocken, die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 10 und 12 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf Temperaturen zwischen minus 1 und 3 Grad ab.