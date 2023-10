Berlin (dpa/bb) – Eine bewölkte Wetterlage erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei startet der Dienstag zunächst heiter, nachdem sich der Nebel auflöst, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages treten Quellwolken auf, am Abend lockert es wieder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es überwiegend klar und regenfrei. In Bodennähe tritt verbreitet Frost auf.

Am Mittwoch blickt laut DWD immer wieder die Sonne durch, dabei bleibt es trocken. Es werden Temperaturen um 13 Grad erwartet. Nachts ziehen Wolken auf, gegen Morgen kommt es im Westen Brandenburgs zu etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad.