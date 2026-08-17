Berlin (dpa/bb) – Wolken und zum Teil auch Regen ziehen am Montag über Berlin und Brandenburg. Der Himmel ist wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst informiert. Bis in den Vormittag seien in der Niederlausitz Schauer und lokal kräftige Gewitter zu erwarten, ansonsten bleibe es zunächst trocken. Ab dem Nachmittag könne es von Nordwesten her örtlich Schauer und vereinzelt kurze Gewitter geben.

Der DWD rechnet mit sind Höchsttemperaturen von 20 bis 23 Grad. Es wehe ein schwacher, zeitweise mäßiger und böig auffrischender Wind aus Westen bis Nordwesten.





Der Dienstag wird wolkenverhangen mit kurzen Auflockerungen zwischendurch. Dafür bleibt es weitgehend trocken. Es wird maximal 19 bis 21 Grad. Ab Mittwoch wird es wieder wärmer mit Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad. Der Himmel bleibt stark bewölkt, zeitweise fällt etwas Regen. Vereinzelt kann es kurz gewittern. Am Donnerstag prognostiziert der DWD dann wieder viel Sonnenschein mit Höchstwerten um 24 Grad.