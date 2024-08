Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg dominieren heute Wolken, etwas Regen und teilweise kräftiger Wind den Tag. Die Menschen können sich immerhin auf recht angenehme 21 bis 25 Grad freuen. Insbesondere in Nordbrandenburg erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Tagesverlauf einzelne Schauer.

Nachts kühlt es in manchen Regionen auf bis zu neun Grad ab. Es bleibt trocken, aber teilweise recht stark bewölkt. Währenddessen weht ein schwacher bis mäßiger Westwind.

Am Donnerstag zeigen sich Wolken und Sonne im Wechsel, im Tagesverlauf wird es zunehmend heiter. Bei Höchstwerten von 23 bis 26 Grad wird es den Prognosen zufolge wieder angenehm warm. Auch nachts bleibt es trocken, es kühlt auf bis zu zwölf Grad ab.

Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen wieder: Der DWD erwartet am Freitag bis zu 30 Grad. Heiter und teilweise etwas windiger soll es auch am Wochenende werden – in einigen Regionen mit bis zu 33 Grad. Erst am Sonntag werden die ersten Schauer zurückerwartet.