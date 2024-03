Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wolken und vereinzelt kurze Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Dabei startet der Tag zunächst stark bewölkt und gebietsweise regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab Mittag treten im Elbe-Elster-Kreis und in der Lausitz vereinzelt kurze Gewitter auf. Danach lockert es etwas auf und der Regen zieht ab – bei Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad. Nachts hält sich die Wolkendecke am Himmel, dabei bleibt es meist trocken. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad ab.

Am Freitag wird es überwiegend stark bewölkt und es bleibt trocken, vor allem im Norden Brandenburgs kommt es allerdings zu leichtem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es weiterhin bedeckt und gebietsweise regnerisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 7 Grad.